"Спартак" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ. "Йокериту" присуждены технические поражения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" вышел в полуфинал Западной конференции из-за присуждения финскому "Йокериту" технических поражений в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Спартак" в первом раунде плей-офф должен был встретиться с "Йокеритом". В пятницу финский клуб отказался от дальнейшего участия в КХЛ в нынешнем сезоне.

"Согласно пункту 20 статьи 30 дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его, присуждается техническое поражение. Отказ ХК "Йокерит" от участия в розыгрыше Кубка Гагарина означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со "Спартаком". По итогам четырех технических поражений "Йокерита" "Спартак" становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции", - говорится в заявлении.