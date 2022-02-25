Рублев встретится с Веселы в финале теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 25 февраля. Чех Иржи Веселы победил канадца Дениса Шаповалова в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) в пользу Веселы. В финале чех встретится с россиянином Андреем Рублевым (второй номер посева), который победил в полуфинале поляка Хуберта Хуркача (5).

Веселы 28 лет, он занимает 123-е место в рейтинге ATP. Чех побеждал на двух турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Веселы дальше четвертого круга не проходил. В четвертьфинале турнира в Дубае чех победил серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 7:6 (7:4), благодаря чему первой ракеткой мира на следующей неделе станет россиянин Даниил Медведев.

Шаповалову 22 года, он был посеян на турнире под шестым номером, теннисист занимает 14-е место в рейтинге ATP, выиграл один турнир под эгидой организации. Лучшим достижением Шаповалова на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке рейтинга ATP, на счету россиянина девять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в смешанном разряде в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.