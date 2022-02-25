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Мировой футбол

Гол Морозова принес "Целе" победу в матче чемпионата Словении по футболу

Команда обыграла "Алюминий" со счетом 3:2

ТАСС, 25 февраля. Футбольный клуб "Целе" победил дома "Алюминий" со счетом 3:2 в матче 23-го тура чемпионата Словении.

В составе победителей голами отметились Давид Зец (17-я минута), Мико Кузманович (67), Григорий Морозов (84). У "Алюминия" отличился Мартин Сролер (64, 77).

Российский защитник Морозов забил первый гол во втором матче за "Целе", игроком которой он стал в феврале. Ранее 27-летний футболист выступал за московское "Динамо". В составе команды защитник провел 119 матчей, забил четыре гола, отдал три результативные передачи. В сезоне-2020/21 Морозов выступал за "Уфу" на правах аренды.

"Целе" занимает седьмое место в чемпионате Словении, набрав 25 очков после 23 игр. Следующий матч клуб проведет 2 марта в гостях против "Муры". "Алюминий" идет на последней, 10-й строчке с 19 очками. 1 марта он сыграет дома против "Домжале".

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