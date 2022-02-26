Чемпионат России по футболу возобновится четырьмя матчами в субботу

ТАСС, 26 февраля. Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 26 февраля четырьмя матчами. В этот день пройдут игры "Химки" - Динамо", "Нижний Новгород" - "Урал", "Сочи" - "Арсенал" и "Спартак" - ЦСКА.

Среди субботних матчей выделяется противостояние двух московских команд. Встреча "Спартак" - ЦСКА начнется в 19:00 мск на "Открытие-Банк-Арене". ЦСКА подходит к матчу на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 30 очков в 18 встречах, отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет восемь очков. "Спартак" занимает девятое место, имея в активе 23 очка после 18 матчей. Это игра станет первой для итальянца Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых.

Зимой в "Спартак" также пришли вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, бывший игрок ЦСКА Никита Чернов, полузащитники Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра и нападающий Шамар Николсон. Защитник Андрей Ещенко завершил спортивную карьеру и вошел в тренерский штаб клуба, команду покинули защитник Илья Гапонов, полузащитники Александр Ломовицкий, Йоррит Хендрикс, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе. Защитник Самуэль Жиго был продан во французский "Марсель", но тут же взят в аренду до конца сезона.

ЦСКА также сделал ряд приобретений. К армейцам зимой присоединились полузащитники Хесус Медина, Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен и Хорхе Карраскаль. Армейский клуб покинули опытный защитник Виктор Васин, а также полузащитник Константин Кучаев и нападающий Федор Чалов.

Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Последняя игра команд на поле "Спартака" закончилась победой хозяев с минимальным счетом.

Ветераны против лидеров

Московское "Динамо" постарается возглавить турнирную таблицу РПЛ хотя бы до воскресного матча "Зенита". Для этого нужно в гостях обыграть аутсайдера чемпионата "Химки". На данный момент "Динамо" имеет в активе 36 очков в 18 матчах и отстает от "Зенита" на два очка, а "Химки" занимают последнее, 16-е место, набрав 14 очков в 18 встречах. Подмосковный клуб отделяет от зоны вылета всего четыре очка, поэтому легким для москвичей матч не будет. "Химки" зимой усилились бывшими игроками сборной России Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.

Помимо известных ветеранов, к подмосковному клубу присоединились защитники Захар Волков, Гиа Григалава, Бруну Виана, полузащитники Бутта Магомедов, Неманья Главчич, Лоуренс Николас, нападающие Дидье Ламкель Зе и Александр Руденко. Стоит отметить, что подмосковный клуб во второй раз отправил в отставку главного тренера Игоря Черевченко, а также в третий раз назначил на этот пост Сергея Юрана.

Динамовцы были не так активны в межсезонье. В московский клуб пришел только нападающий Федор Смолов, а покинули его защитник Григорий Морозов, полузащитник Антон Терехов и нападающий Сильвестр Ибгун.

Предыдущая встреча между этими командами завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. Матч начнется в 14:00 мск.

"Сочи" попытается в домашнем матче с тульским "Арсеналом" сохранить место в тройке. Матч между этими командами начнется в 16:30 мск. Прошлая встреча двух клубом завершилась в пользу команды с юга России (2:1). Сочинцы набрали 31 очко в 18 матчах, "Арсенал" с 19 очками идет 12-м.

Столько же очков и у "Нижнего Новгорода" с екатеринбургским "Уралом", которые встретятся в субботу на поле нижегородцев. "Урал" не проигрывает шесть матчей подряд, а беспроигрышная серия "Нижнего Новгорода" длится три игры. Матч начнется в 14:00 мск, предыдущая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1.