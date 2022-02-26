Чемпионат России по футболу возобновится четырьмя матчами в субботу

ТАСС, 26 февраля. Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 26 февраля четырьмя матчами. В этот день пройдут игры "Химки" - Динамо", "Нижний Новгород" - "Урал", "Сочи" - "Арсенал" и "Спартак" - ЦСКА.
Среди субботних матчей выделяется противостояние двух московских команд. Встреча "Спартак" - ЦСКА начнется в 19:00 мск на "Открытие-Банк-Арене". ЦСКА подходит к матчу на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 30 очков в 18 встречах, отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет восемь очков. "Спартак" занимает девятое место, имея в активе 23 очка после 18 матчей. Это игра станет первой для итальянца Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых.
Зимой в "Спартак" также пришли вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, бывший игрок ЦСКА Никита Чернов, полузащитники Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс Перейра и нападающий Шамар Николсон. Защитник Андрей Ещенко завершил спортивную карьеру и вошел в тренерский штаб клуба, команду покинули защитник Илья Гапонов, полузащитники Александр Ломовицкий, Йоррит Хендрикс, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе. Защитник Самуэль Жиго был продан во французский "Марсель", но тут же взят в аренду до конца сезона.
ЦСКА также сделал ряд приобретений. К армейцам зимой присоединились полузащитники Хесус Медина, Юсуф Языджи, Жан-Филипп Гбамен и Хорхе Карраскаль. Армейский клуб покинули опытный защитник Виктор Васин, а также полузащитник Константин Кучаев и нападающий Федор Чалов.
Матч первого круга между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Последняя игра команд на поле "Спартака" закончилась победой хозяев с минимальным счетом.
Ветераны против лидеров
Московское "Динамо" постарается возглавить турнирную таблицу РПЛ хотя бы до воскресного матча "Зенита". Для этого нужно в гостях обыграть аутсайдера чемпионата "Химки". На данный момент "Динамо" имеет в активе 36 очков в 18 матчах и отстает от "Зенита" на два очка, а "Химки" занимают последнее, 16-е место, набрав 14 очков в 18 встречах. Подмосковный клуб отделяет от зоны вылета всего четыре очка, поэтому легким для москвичей матч не будет. "Химки" зимой усилились бывшими игроками сборной России Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым.
Помимо известных ветеранов, к подмосковному клубу присоединились защитники Захар Волков, Гиа Григалава, Бруну Виана, полузащитники Бутта Магомедов, Неманья Главчич, Лоуренс Николас, нападающие Дидье Ламкель Зе и Александр Руденко. Стоит отметить, что подмосковный клуб во второй раз отправил в отставку главного тренера Игоря Черевченко, а также в третий раз назначил на этот пост Сергея Юрана.
Динамовцы были не так активны в межсезонье. В московский клуб пришел только нападающий Федор Смолов, а покинули его защитник Григорий Морозов, полузащитник Антон Терехов и нападающий Сильвестр Ибгун.
Предыдущая встреча между этими командами завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. Матч начнется в 14:00 мск.
"Сочи" попытается в домашнем матче с тульским "Арсеналом" сохранить место в тройке. Матч между этими командами начнется в 16:30 мск. Прошлая встреча двух клубом завершилась в пользу команды с юга России (2:1). Сочинцы набрали 31 очко в 18 матчах, "Арсенал" с 19 очками идет 12-м.
Столько же очков и у "Нижнего Новгорода" с екатеринбургским "Уралом", которые встретятся в субботу на поле нижегородцев. "Урал" не проигрывает шесть матчей подряд, а беспроигрышная серия "Нижнего Новгорода" длится три игры. Матч начнется в 14:00 мск, предыдущая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|13
|Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14