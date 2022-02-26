Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первом матче финала турнира серии "Тур чемпионов"

ТАСС, 26 февраля. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в первом матче финала шахматного онлайн-турнира серии "Тур чемпионов".

Матч, который состоял из четырех партий в рапид, завершился со счетом 2:2. В субботу состоится второй матч. В случае ничейного счета по матчам назначается тай-брейк из двух блиц-партий, если победитель не определяется в блице, то проводится "армагеддон", где играющий белыми фигурами шахматист имеет пять минут при четырех у противника, но обязан побеждать.

Карлсен и Непомнящий играли в матче за звание чемпиона мира в 2021 году. Норвежец защитил титул, победив со счетом 7,5:3,5.

Карлсену 31 год, он удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану. Шахматист лидирует в мировом рейтинге.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира.

"Тур чемпионов" состоит из девяти шахматных онлайн-турниров, которые пройдут с февраля по ноябрь 2022 года. В турнире принимают участие сильнейшие шахматисты мира. Первый этап серии, призовой фонд которого составляет $150 000, завершится 26 февраля.