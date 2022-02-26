Чемпион мира по боксу Петровский успешно дебютировал на профессиональном ринге

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу россиянин Марк Петровский успешно дебютировал на профессиональном ринге. В шестираундовом поединке супертяжелой весовой категории, прошедшем в Москве, он выиграл у кенийца Коллинза Омонди Оджала техническим нокаутом во втором раунде.

В перерыве после второго раунда судья, оценив состояние Оджала, принял решение остановить поединок. Кениец после этого долго и эмоционально выражал несогласие.

Петровскому 23 года. Он стал победителем чемпионата мира среди любителей 2021 года в Белграде в весовой категории свыше 92 кг, также является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.

36-летний Оджал потерпел второе поражение на профессиональном ринге при шести победах (четыре нокаутом) и одной ничьей.