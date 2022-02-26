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Футбол в Италии

"Интер" не смог выиграть в четвертом матче чемпионата Италии по футболу подряд

Действующий чемпион страны сыграл вничью с "Дженоа"

ТАСС, 26 февраля. Футбольный клуб "Интер" в гостях сыграл вничью с "Дженоа" со счетом 0:0 в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Интер" набрал 55 очков после 26 сыгранных матчей и занимает второе место в таблице чемпионата Италии, на два очка отставая от "Милана", который ранее сыграл вничью с "Удинезе" (1:1). "Интер", который является действующим чемпионом страны, не смог победить в четвертом матче чемпионата Италии подряд (два поражения и две ничьи). Следующий матч в первенстве страны "Интер" проведет 4 марта дома против "Салернитаны".

"Дженоа" занимает 19-е место, набрав 17 очков в 27 матчах. Следующий матч клуб проведет 6 марта дома против "Эмполи".

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