Абсолютный чемпион мира по боксу Альварес проведет бой с россиянином Биволом 7 мая

ТАСС, 26 февраля. Абсолютный чемпион мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес проведет бой против суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянина Дмитрия Бивола. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса DAZN.

Поединок состоится 7 мая.

Альваресу 31 год, он стал абсолютным чемпионом мира 7 ноября 2021 года, когда выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде. Всего в послужном списке мексиканца 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Биволу 31 год, 21 декабря он защитил титул суперчемпиона мира, победив соотечественника Умара Саламова единогласным решением судей. В активе российского боксера 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.