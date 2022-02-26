Россиянка Калинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Гвадалахаре

ТАСС, 26 февраля. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Калинской. В полуфинале россиянка сыграет с победителем встречи между австралийкой Дарьей Савиль и американкой Слоан Стивенс.

Калинской 23 года, она занимает 100-е место в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше второго круга. Осорио 20 лет, в мировом рейтинге она занимает 45-ю позицию и является победителем одного турнира WTA. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона 2021 года.

Турнир в Гвадалахаре относится к категории WTA 250, проходит на покрытии "хард" и завершится 27 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $239 тыс. Действующей победительницей является испанка Сара Соррибес Тормо.