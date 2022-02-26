Три передачи Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 26 февраля. "Сент-Луис" дома обыграл "Баффало" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Джордан Кайру (8-я и 15-я минуты), Джейк Уолман (40), Колтон Парайко (54), Брэйден Шенн (60, в пустые ворота). У "Баффало" шайбы забросили Дилан Козенс (2), Кайл Окпосо (24), Тэйдж Томпсон (53).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился тремя результативными передачами. Форвард набрал 39 очков (16 голов + 23 передачи) в 49 матчах текущего сезона. Его одноклубники Павел Бучневич и Владимир Тарасенко не смогли отличиться.

"Сент-Луис" занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 68 очков в 51 матче, команда одержала третью победу подряд. "Баффало" идет на седьмой позиции в Атлантическом дивизионе с 40 очками за 53 встречи, клуб продлил серию поражений до пяти игр.

В следующем матче "Сент-Луис" сыграет в гостях против "Чикаго", "Баффало" на выезде встретится с "Далласом". Обе игры пройдут 27 февраля.