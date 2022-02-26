"Дед, отец и наставник". 120 лет со дня рождения основателя "Спартака" Николая Старостина

Николай Старостин смог добиться всеобщей славы и любви болельщиков благодаря созданию спортивного общества "Спартак". При первом упоминании московского клуба на ум приходит Старостин, который в 1935 году вместе со своими братьями Александром, Андреем и Петром стоял у истоков зарождения "Спартака". 26 февраля (по новому стилю) исполняется 120 лет со дня рождения Николая Старостина

Безусловно, Старостин больше известен болельщикам как начальник команды "Спартак", но до этого он также был футболистом. Первым клубом Старостина стало Русское гимнастическое общество (РГО), там его впервые опробовали на позиции правого инсайда. Следом была "Красная Пресня" - небольшой клуб, состав которого набирался из живших в том районе футболистов. У истоков "Красной Пресни" стоял Иван Артемьев, который и настоял поставить на правом краю Старостина, он в 20 лет стал основным игроком состава. Как отмечал Старостин в своей книге "Футбол сквозь годы", однажды в составе "Красной Пресни" оказалось четыре брата Старостина и пять братьев Артемьевых. "Однажды, когда "Красная Пресня" приехала на матч в Серпухов, произошел курьез, - писал Старостин. - В нашей команде было четверо Старостиных и шестеро Артемьевых (шестым оказался их однофамилец - второй Сергей Артемьев). Когда диктор, объявляя составы, перечислив, как было заведено: Старостин-первый, Старостин-второй, Старостин-третий, Старостин-четвертый, принялся за Артемьевых, публика на трибунах заметно оживилась. А когда он дошел до Артемьева-шестого, раздались возгласы: "Даешь седьмого!" - что, конечно, порядком повеселило зрителей, да и нас, футболистов". Именно из "Красной Пресни" Старостин попал в сборную Москвы. Осенью 1922 года руководитель Московской футбольной лиги Андрей Вашке и его заместитель Николай Гюбиев участвовали в выборе состава. Тогда Вашке на позицию правого крайнего предложил Сергея Чеснокова, а Гюбиев - Старостина. Последний победил в голосовании со счетом 6:5. "[Братья] поверили только тогда, когда, провожая, увидели, как я сел в поезд Москва - Ленинград", - отмечал Старостин в книге. Николай отметился голом, но московская команда уступила ленинградской (3:4). Руководителем "Красной Пресни" был председатель Краснопресненского исполкома Николай Пашинцев; команда, по словам Старостина, всецело ему доверяла. Позднее Пашинцев стал председателем ЦК профсоюза пищевиков, команда отправилась за ним, из-за чего название "Красная Пресня" сменилось на "Пищевики". В 1931 году команда выходила на поле под названием "Промкооперация", через два года - под спортивным флагом фабрики "Дукат". Однако почти в то же время Пашинцев был снят с работы, команда оказалась бесхозной. Создание "Спартака" За это время Старостин в качестве игрока выиграл несколько турниров, среди которых была победа в чемпионате СССР в составе сборной РСФСР, он также был трехкратным чемпионом Москвы и дважды выиграл чемпионат СССР в составе сборной Москвы. На тот момент Старостин стал вызываться в сборную СССР, впоследствии став капитаном команды.

Описание Футбольный клуб "Спартак", 1970 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

Как раз это и сказалось на судьбе "Спартака". Как капитан сборной СССР Старостин был знаком с генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Косаревым и председателем Всекопромсовета Иваном Павловым. Они были любителями охоты, а Старостин вырос в семье егерей, поэтому, как он писал в книге, чувствовал себя среди руководителей профессионалом. В ходе охоты у Косарева, Павлова и Старостина возникла идея спортивного добровольного общества Промкооперации. Позднее в печати появилась статья Старостина, в которой он инициировал эту идею, но газета "Труд" выступила с критикой к такому предложению в большой статье. "Но это лишь подхлестнуло нас еще активнее взяться за дело", - писал Старостин в своей книге. Как отмечал Старостин, придумать название было нелегкой задачей, он вместе с братьями и друзьями вечерами сидели и думали над этим. Старостину вспомнилась поездка сборной СССР в Германию в 1927 году, где их принимал объединенный клуб рабочих и спортсменов "Спартак". Это название показалось Старостину очень подходящим. Есть и еще одна легенда, связанная с названием: на рабочем столе Старостина лежал роман Рафаэлло Джованьоли "Спартак", будущий начальник команды увидел название и решил его использовать. Сам же Старостин в своей книге отмечал, что роман Джованьоли он прочитал после того, как было принято решение. 19 апреля 1935 года Всесоюзный совет физической культуры утвердил устав нового добровольного общества "Спартак". Сам футбольный клуб "Спартак" в 2022 году отмечает столетие. Шестикратный чемпион СССР в качестве игрока и тренера "Спартака" Никита Симонян, который работал со Старостиным около 15 лет, отметил, что не признает нынешней идеи футбольного клуба отмечать столетие в 2022 году. "Николай Петрович является создателем общества "Спартак", в которое входила не только футбольная команда, но и многие другие виды спорта, - сказал Симонян ТАСС. - Поэтому официальным днем рождения "Спартака" является 19 апреля 1935 года, других дат нет, хотя говорят, что 1922 год. Эти даты не для меня, я знаю только про 19 апреля 1935 года. "Спартак" родил, естественно, Николай Петрович, его братья, плюс те, кто стали истинными спартаковцами". "Для нас он был родителем того ["Спартака"], значит, и футбольного клуба, за который мы выступали, - сказал ТАСС чемпион СССР 1969 года Евгений Ловчев. - Даже сейчас, когда в "Спартаке" говорят, что в этом году столетие, немолодые ветераны, которые видели Старостина, разговаривали с ним, знают, что не может быть столетия. Можно сказать, что футбольным отцом мне был Никита Симонян, он говорит об этом же. Поэтому Николай Петрович для нас является родоначальником всего, что связано со "Спартаком". От легендарных побед до ГУЛАГа В первом сезоне после создания "Спартака" чемпионом СССР стало московское "Динамо", это произошло весной 1936 года, осенью победителем турнира стал "Спартак". В следующем году с большим турне по стране приехала сборная Басконии, однако действующего чемпиона СССР в соперниках команды не было. Первый матч прошел против "Динамо", московская команда уступила со счетом 1:5. После этого команда Басконии не знала поражений в СССР, только сборная Ленинграда смогла свести игру к ничьей (2:2). В тот момент стало необходимым спасать честь страны, из-за чего были назначены два дополнительных матча с "Динамо" и "Спартаком". В этот раз "Динамо" и "Спартак" наполнились футболистами из других клубов, но в самой игре это не помогло - бело-голубые уступили со счетом 4:7. Последней надеждой оставался "Спартак". Как писал Старостин в своей книге, из-за этого его часто вызывали высшие руководители, подчеркивая важность матча. Действующий начальник команды тогда понимал серьезность подхода к игре, поэтому "с утра до вечера и с вечера до утра" проводились обсуждения состава с тренерским советом на матч с командой Басконии. За день до игры Старостин вместе с женой попали в аварию, это сбило его с мыслей об игре. Но начальник "Спартака" во время матчей других советских команд отмечал, что сборная Басконии играет по новой схеме "дубль-вэ" (3+2+2+3), когда в СССР играли в пять защитников в линии. Старостин сумел противостоять команде Басконии, повторив схему соперника. Счет был 2:2, когда арбитр встречи назначил пенальти в ворота басков, 11-метровый реализовал Виктор Шиловский. В итоге "Спартак" выиграл со счетом 6:2, тогда к клубу и Старостиным пришла слава. После этого был прием в Кремле, на котором состоялось вручение правительственных наград. Как писал Старостин в книге, первый тревожный звонок прозвенел в том же 1937 году, когда "Спартак" отправился на третью рабочую Олимпиаду в Антверпен, а затем на турнир в Париж, приуроченный ко Всемирной выставке. Оба соревнования "Спартак" выиграл, однако в Москве началось беспокойство болельщиков за команду. Оказалось, что в одной из статей говорилось, что братья Старостины - первоисточник вредных для советского спорта настроений. "Каких же? В статье раскрывалась страшная "тайна", что в "Спартаке" спортсмены общесоюзного значения получали деньги. Им действительно платили стипендию - что-то около 80 рублей. Умалчивалось же о главном: делалось это по решению Комитета физкультуры, утвержденному А. И. Микояном", - писал Старостин. Позднее в "Известиях" появился материал с заголовком "Дело братьев Старостиных прекращено". Однако в тот период были арестованы сотни спортсменов и десятки людей из близкого окружения Старостина. Аресты происходили ежедневно, но люди не могли понять причины таких действий. Вскоре был арестован Косарев, но "Спартак" все равно продолжал участвовать в соревнованиях, в 1938-1939 годах красно-белые дважды выиграли Кубок СССР и чемпионат страны. Почти в те же годы почетным председателем "Динамо" стал Лаврентий Берия, которому не нравились успехи "Спартака" и нахождение "Динамо" на вторых местах. Особо острый конфликт между Берией и Старостиным возник в 1939 году, когда полуфинал кубка СССР пришлось переиграть. "Спартак" на этой стадии обыграл тбилисское "Динамо" со счетом 1:0, но Андрей Протасов забил спорный гол. Результат матча после обращений от "Динамо" по судейству не был отменен, позже "Спартак" в финале выиграл у ленинградского "Сталинца" (3:1) и стал обладателем кубка СССР. Однако пришел приказ переиграть полуфинал после того, как розыгрыш турнира закончился. Старостин, как писал он в книге, был удивлен такому решению и не согласен с ним, но тем не менее матч был переигран - "Спартак" победил со счетом 3:2.

Описание Михаил Горбачев и Николай Старостин, 1990 год © Валентин Соболев/ТАСС

В марте 1942 года Старостины были арестованы, старший брат Николай связывал это именно с нелегкими отношениями с Берией. 19 марта 1943 года Берия направил спецсообщение Иосифу Сталину, в котором говорилось о том, что "НКВД СССР располагает материалами, свидетельствующими о профашистских настроениях и вражеской работе Николая, Андрея и Петра Старостиных". "В 1937-1938 гг. следствием по делу ликвидированной шпионской организации, созданной сотрудником немецкого посольства в Москве фон Хервардом среди работников физкультуры и спорта, была установлена причастность Старостиных Николая и Андрея к данной организации. Арестованные участники этой организации Стеблев В. Н., Рябоконь В. Н. и Кривоносов С. Г. на следствии показали, что Старостин Н. П. был связан с Хервардом и выполнял его задания шпионского характера. Стеблев В. Н., Рябоконь В. Н. и Кривоносов С. Г. свои показания на суде подтвердили и осуждены", - говорилось в сообщении, которое приводит интернет-проект "Архив Александра Николаевича Яковлева", посвященный деятельности академика Российской Академии наук. "В ходе дальнейшей разработки были получены сообщения о том, что Старостин Н. П. и его братья антисоветски настроены и распространяют клеветнические измышления в отношении руководителей ВКП(б) и Советского правительства. В момент напряженного военного положения под Москвой Старостины Николай и Андрей, распространяя среди своего окружения пораженческие настроения, готовились остаться в Москве, рассчитывая в случае занятия города немцами занять руководящее положение в "русском спорте", - добавлено в сообщении. Всем братьям был вынесен срок по разным статьям на 10 лет. Однако через два года Николай Старостин был освобожден, остальные братья были в осуждении весь срок. "Не хочу представляться мучеником. В самый драматический "северный" период своей жизни по сравнению со многими я находился в относительно льготных условиях - принадлежность к футболу служила лучшей охранной грамотой", - отмечал в своей книге Старостин. Величие Старостина После ссылки Старостин вел тренерскую деятельность, но в "Спартак" вернулся только в 1955 году в качестве начальника команды. Он находился на этой должности в разные годы - с 1955-го по 1964-й, с 1967-го по 1975-й и с 1977-го по 1995-й. За это время "Спартак" десять раз выиграл чемпионат страны, четыре раза стал обладателем кубка. Все футболисты поколений, которые выступали во время деятельности Старостина, благодарны ему. "Так сложилось, что Николай Петрович является святым отцом не только для Жени Ловчева, но и для меня, потому что я закончил футбольную карьеру, причем проведя один из лучших матчей в своей карьере, - вспоминает Симонян. - Вдруг Николай Петрович спрашивает: "Это верно, что ты решил объявить о завершении карьеры?" Я говорю, что да, а мне было 33 года. Старостин сказал, что в таком случае они хотят назначить меня старшим тренером "Спартака". Это, конечно, было его решение. Но, понимаете, это, в общем-то, прозорливость, видение, потому что я понимал, что я только вчера играл с ними, а завтра буду руководить, что мне будет сложно. Была брошена одна фраза от него: "Поможем". И он помогал, в общей сложности мы с ним поработали 12 лет, за эти годы мы с ним выиграли два чемпионата, три кубка". "Когда мы проводили в последний путь его супругу Антонину Андреевну, я пришел на поминки, подсел к братьям, к Андрею и Александру, Николай Петрович сидел за головным столом. Оба брата мне сказали: "Запомни, Николай - великий человек". Абсолютная правда, потому что таких людей, таких руководителей, как Николай Петрович, сегодня нет. На самом деле он великий человек, он сыграл большую роль в моей судьбе, доверив мне роль и должность в "Спартаке", - добавил Симонян. Ловчев отметил, что Старостин решал не только вопросы, связанные с футболом. "Вопрос не в том, что он был начальником команды, начальник - временная должность какая-то, - сказал Ловчев. - Кабинет его находился в Московском городском совете общества "Спартак". Все вопросы практически решались у него в кабинете, а не у главного человека Мосгорсовета. Потому что Николай Петрович - создатель "Спартака", создатель духа спартаковского. Ведь в те времена, когда я играл, была часто повторяемая фраза "спартаковский дух". Более того, исторически это семья, братья, которые создали "Спартак".

Описание Олег Блохин и Николай Старостин 1986 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Спартак" менял составы, а Старостин был начальником, занимался, как тогда считалось, политико-воспитательной работой. На сборах обязательно выделялся час, на котором он рассказывал, как образовался "Спартак", что такое "Спартак", отношение людей к "Спартаку", многое, связанное с этим", - добавил Ловчев. Спартаковский дух и благодарность поколений Именно со Старостиным связывают появление термина "спартаковский дух". Старостин отмечал его важность. "Спартаковский дух" - никакая не мистика. Он проявлялся особенно выпукло в том, что мы, как правило, выигрывали узловые, решающие матчи и в чемпионате, и в розыгрыше кубка, и международные. А обеспечивалось это, как я считаю, разумным подбором игроков, наделенных ярко выраженной волей", - писал Старостин в своей книге. "Есть определение "спартаковского духа" по Старостину. Он говорил, что "спартаковский дух" - это люди, наделенные лидерскими качествами. В этом "спартаковский дух", - отметил Ловчев. Чемпион СССР 1979 года в составе "Спартака" Юрий Гаврилов отметил, что "все правильно говорят про то, что Старостин был для нас отцом и дедом". "Понятно, что по возрасту он самый старший, потому к нему было большое уважение, - сказал Гаврилов ТАСС. - Мы все прислушивались к его мнению, он много проводил бесед с нами. Был для нас наставником, отцом. Поэтому то, что называли дедом, это по возрасту. То, что отцом, то он всегда стоял горой за молодежь, любил молодых талантливых футболистов, относился очень бережно. Все его так и любили и запомнили добрым и интеллигентным человеком".

Описание Олег Романцев и Николай Старостин © Игорь Уткин/ТАСС

Чемпион СССР 1987 и 1989 годов в составе "Спартака" Александр Мостовой также с благодарностью вспоминает о Старостине. "С каждым днем я стал понимать, почему к нему с уважением относились. Помимо того, что он высококультурный, воспитанный, всегда такой галантный, тихий и спокойный, потому что я никогда не слышал, чтобы он повышал голос на кого-то, - сказал Мостовой ТАСС. - Это поражало, никогда не слышал. Он был очень умным, потому что, по-моему, раза два-три в поездках он читал нам какие-то стихи, произведения. Ясно, что мне было 18-20 лет, но только потом стал понимать, как столько может в голове уместиться, тем более в таком возрасте". "Я думаю, что всегда нужно вспоминать Старостина. Александра Сергеевича Пушкина же вспоминают, потому что он написал стихи. А тут Николай Петрович, понятно, что было четверо братьев, в какой-то мере всех надо вспоминать. Другое дело, что Николай Петрович и Андрей Петрович в большей части отдали "Спартаку". Конечно, нужно вспоминать", - добавил Мостовой.

Описание Изображение Николая Старостина на баннере болельщиков "Спартака" во время матча с "Тереком", 2017 год © Станислав Красильников/ТАСС