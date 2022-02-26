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Футбол в России

Матч Кубка России по футболу между "Балтикой" и "Чайкой" перенесли на 3 марта

Решение было принято после обращения клуба из Ростовской области, связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге страны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Встреча 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу между калининградской "Балтикой" и "Чайкой" из Ростовской области перенесена на 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Изначально матч должен был состояться 1 марта. Решение о переносе принято после обращения "Чайки", связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге страны. В настоящий момент временно приостановлена работа аэропортов в Геленджике, Симферополе, Элисте, Анапе, Краснодаре, Брянске, Белгороде, Курске, Липецке, Воронеже и Ростове-на-Дону. По этой причине на неопределенный срок были перенесены игры 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов".

Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Остальные встречи 1/8 финала пройдут по расписанию.

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Российский футбол
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