Ледовую арену в Новосибирске достроят даже в случае переноса молодежного чемпионата мира

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ледовая арена в Новосибирске, строительство которой ведется к молодежному чемпионату мира по хоккею, будет построена в срок, несмотря на возможный перенос соревнований. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале областного правительства со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

"Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет проводить чемпионат в Сибири, мы будем готовы. Если нет - переживем. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идет по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев", - цитирует пресс-служба Травникова.

В России запланировано проведение в 2023 году молодежного чемпионата мира в Омске и Новосибирске. 28 февраля пройдет заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное военно-политической ситуации вокруг России и Украины.

Ранее сообщалось, что арену планируется сдать до 1 октября 2022 года. Стоимость ее строительства - 13 млрд рублей. Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. метров включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. После молодежного чемпионата мира по хоккею ледовую арену планируется использовать в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба "Сибирь".