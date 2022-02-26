Международная федерация дзюдо объявила об отмене "Большого шлема" в Казани

ТАСС, 26 февраля. Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение отменить международный турнир серии "Большой шлем", который должен был пройти в Казани. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Мы опечалены нынешней международной ситуацией, результатом неэффективного диалога на международном уровне. Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству. Семья дзюдоистов надеется, что нынешние беспорядки можно будет решить в последний момент, чтобы восстановить стабильность в Восточной Европе и мире, чтобы снова иметь возможность сосредоточиться на единении разнообразных культур, истории и наследии Европы", - сказал президент IJF Мариус Визер.

Турнир должен был состояться с 20 по 22 мая.

Казань получила право на проведение турнира серии "Большой шлем" до 2024 года после отказа Франции. Соревнования из серии "Большой шлем" занимают четвертое место по статусу после Олимпийских игр, чемпионатов мира и турниров "Мастерс" и первое среди состязаний, проходящих чаще одного раза в год.