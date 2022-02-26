Планы по окончанию строительства "Арены-Омск" остаются неизменными

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Возможный перенос из России молодежного чемпионата мира по хоккею не скажется на строительстве ледовой арены в Омске. Об этом ТАСС сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

"Мы всегда были спортивным регионом и останемся им, какие бы санкции кто ни принимал. У нас есть планы по окончанию [строительства] "Арены-Омск". У нас есть [хоккейная] команда "Авангард", которая должна вернуться [в Омск], она вернется. У нас есть подрастающие пацаны, которые будут выходить на лед этой арены - и это тоже будет. В рамках каких мероприятий - чемпионатов мирового уровня, Европы, Азии или новых Олимпийских игр - это покажет время. Мы же это все уже проходили, ничего страшного здесь нет", - сказал Бурков.

В России запланировано проведение в 2023 году молодежного чемпионата мира в Омске и Новосибирске. 28 февраля пройдет заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное военно-политической ситуации вокруг России и Украины.

Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск", которая в 2019 году была признана аварийной и снесена. Новая шестиэтажная арена будет вмещать 12 тыс. зрителей. Здание будет оборудовано мультимедийным фасадом площадью 2 тыс. кв. метров. Зрительная чаша спроектирована по стандарту арен Национальной хоккейной лиги.

Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром-нефть". Стоимость проекта оценивается почти в 12 млрд рублей, из которых 5 млрд выделит федеральный бюджет, 6,2 млрд - "Газпром-нефть" и около 650 млн рублей - Омская область.