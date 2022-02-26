Всероссийский День зимних видов спорта стартовал на федеральной площадке праздника в Омске

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. День зимних видов спорта стартовал в Омске, который в этом году стал федеральной площадкой для проведения этого спортивного праздника. Развлекательная программа на территории "Красной звезды", одного из крупнейших спорткомплексов города, включает выставки, квесты, мастер-классы, спортивные соревнования и ледовое шоу и продлится весь день.

День зимних видов спорта проводится с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в честь проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

"Сегодня у нас действительно большой праздник. На этой площади представлены практически все виды зимнего вида спорта, которые культивируются в Омской области. Я уверен, что те мастер-классы, которые покажут нам чемпионы и призеры Олимпиад, сегодня вовлекут в спорт многих молодых людей", - сказал на церемонии открытия губернатор Омской области Александр Бурков.

Губернатор уточнил в разговоре с ТАСС, что в регионе зимними видами спорта занимаются почти 30 тыс. человек. "Я надеюсь, что сегодняшний праздник вовлечет людей в спорт. На этих площадках они могут попробовать разные виды спорта, включая биатлон, фигурное катание, коньки и керлинг", - отметил глава региона.

Весь праздник посвящен Олимпиаде и олимпийским видам спорта. Так, квест "Олимпийские сезоны" включает пять станций: "Сочи-2014", "Рио-2016", "Пхёнчхан-2018", "Токио-2020" и "Пекин-2022". Также на площади развернуты пять площадок, посвященных зимним видам спорта. Одна из них брендирована под молодежный чемпионат мира по хоккею, матчи которого будут проводиться в Омске в декабре 2022 - январе 2023 года.

В рамках праздника прошли биатлонно-лыжная гонка и официальные старты чемпионата и первенства Омской области по конькобежному спорту, состоятся мастер-класс и показательный турнир по керлингу, хоккейные матчи и мастер-класс по фигурному катанию под руководством олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы Алексея Ягудина. Завершится праздник ледовым шоу с участием уроженки Омской области, победительницы II юношеских Олимпийских игр в Хамаре (2016 год) Полиной Цурской.