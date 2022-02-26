Тренер "Динамо" Воронин и футболист Ордец пропустят игру с "Химками"

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Тренер московского футбольного клуба "Динамо" и защитник бело-голубых Иван Ордец пропустят матч 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Динамо".

"Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец не примут участия в матче с "Химками". Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом", - заявили в пресс-службе московской команды. Воронин и Ордец являются гражданами Украины.

По решению медицинского штаба в игре также не примут участия защитник "Динамо" Гильермо Варела и нападающий бело-голубых Клинтон Н'Жи.

Матч между "Химками" и "Динамо" пройдет 26 февраля на "Арене-Химки". Игра начнется в 14:00 мск.