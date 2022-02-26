"Динамо" разгромило "Химки" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде выиграло у подмосковного футбольного клуба "Химки" со счетом 3:0 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
У динамовцев на 35-й минуте забил нападающий Федор Смолов, который провел первый официальный матч за "Динамо" после возвращения, за московскую команду он выступал с 2007 по 2015 год. Также отличились Себастьян Шиманьский (84) и Даниил Фомин (89). "Химки" доигрывали матч вдевятером, на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Николас Анван соответственно. На 52-й минуте матча игрок обороны "Динамо" Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдесятером.
В составе "Химок" дебютировали полузащитник Павел Мамаев и защитник Юрий Жирков и камерунский нападающий Дидье Ламкель Зе, перешедшие в зимнее межсезонье. Свой первый официальный матч после возвращения также провел главный тренер Сергей Юран. 23 февраля он возглавил "Химки" в третий раз после отставки Игоря Черевченко, который уже во второй раз покинул пост главного тренера подмосковной команды по ходу текущего сезона.
"Динамо" благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах. "Химки", которые не могут выиграть на протяжении семи матчей в национальном первенстве (4 поражения, 3 ничьи), занимают последнее, 16-е место в чемпионате после 19 игр, в активе подмосковного клуба 14 очков. "Динамо" в следующем матче в чемпионате России примет дома московский "Спартак" 6 марта. "Химки" в этот же день сыграют на выезде против столичного "Локомотива".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|11
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|13
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14