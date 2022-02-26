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Футбол в России

"Динамо" разгромило "Химки" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды
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Описание
Игроки "Динамо"
© Гавриил Григоров/ТАСС
Вратарь "Динамо" Антон Шунин
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС
Нападающий "Динамо" Федор Смолов и форвард "Химок" Дидье Зе
© Гавриил Григоров/ТАСС
Защитник "Химок" Захар Волков и нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде выиграло у подмосковного футбольного клуба "Химки" со счетом 3:0 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У динамовцев на 35-й минуте забил нападающий Федор Смолов, который провел первый официальный матч за "Динамо" после возвращения, за московскую команду он выступал с 2007 по 2015 год. Также отличились Себастьян Шиманьский (84) и Даниил Фомин (89). "Химки" доигрывали матч вдевятером, на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Николас Анван соответственно. На 52-й минуте матча игрок обороны "Динамо" Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдесятером.

В составе "Химок" дебютировали полузащитник Павел Мамаев и защитник Юрий Жирков и камерунский нападающий Дидье Ламкель Зе, перешедшие в зимнее межсезонье. Свой первый официальный матч после возвращения также провел главный тренер Сергей Юран. 23 февраля он возглавил "Химки" в третий раз после отставки Игоря Черевченко, который уже во второй раз покинул пост главного тренера подмосковной команды по ходу текущего сезона.

"Динамо" благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах. "Химки", которые не могут выиграть на протяжении семи матчей в национальном первенстве (4 поражения, 3 ничьи), занимают последнее, 16-е место в чемпионате после 19 игр, в активе подмосковного клуба 14 очков. "Динамо" в следующем матче в чемпионате России примет дома московский "Спартак" 6 марта. "Химки" в этот же день сыграют на выезде против столичного "Локомотива".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо19123436-2039
2Зенит18115244-2038
3Сочи18101730-2131
4ЦСКА1893621-1630
5Краснодар1885529-1829
6Локомотив1877424-1928
7Ахмат1890924-2427
8Крылья Советов1883722-1827
9Спартак1865720-2623
10Нижний Новгород1964919-3022
11Рубин1864823-2722
12Урал1947812-1919
13Арсенал1854921-3519
14Ростов1846830-3518
15Уфа1837817-2616
16Химки1928916-3414

 

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