"Динамо" разгромило "Химки" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде выиграло у подмосковного футбольного клуба "Химки" со счетом 3:0 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У динамовцев на 35-й минуте забил нападающий Федор Смолов, который провел первый официальный матч за "Динамо" после возвращения, за московскую команду он выступал с 2007 по 2015 год. Также отличились Себастьян Шиманьский (84) и Даниил Фомин (89). "Химки" доигрывали матч вдевятером, на 45-й и 68-й минутах встречи прямые красные карточки получили защитник Филип Дагерстоль и полузащитник Николас Анван соответственно. На 52-й минуте матча игрок обороны "Динамо" Роман Евгеньев получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдесятером.

В составе "Химок" дебютировали полузащитник Павел Мамаев и защитник Юрий Жирков и камерунский нападающий Дидье Ламкель Зе, перешедшие в зимнее межсезонье. Свой первый официальный матч после возвращения также провел главный тренер Сергей Юран. 23 февраля он возглавил "Химки" в третий раз после отставки Игоря Черевченко, который уже во второй раз покинул пост главного тренера подмосковной команды по ходу текущего сезона.

"Динамо" благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу РПЛ, в активе московской команды 39 очков в 19 матчах. "Химки", которые не могут выиграть на протяжении семи матчей в национальном первенстве (4 поражения, 3 ничьи), занимают последнее, 16-е место в чемпионате после 19 игр, в активе подмосковного клуба 14 очков. "Динамо" в следующем матче в чемпионате России примет дома московский "Спартак" 6 марта. "Химки" в этот же день сыграют на выезде против столичного "Локомотива".