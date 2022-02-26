Норвежская лыжная ассоциация выступает против участия россиян в соревнованиях в Норвегии

ТАСС, 26 февраля. Норвежская ассоциация лыжных видов спорта выступает против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба организации, комментарий которой приводит норвежский телеканал NRK.

"Мы не хотим участия российских спортсменов в соревнованиях, - сказал президент ассоциации Эрик Рёсте. - Мы направим Международной федерации лыжного спорта (FIS) четкий сигнал о том, что не хотим, чтобы Россия и российские спортсмены участвовали в соревнованиях в Норвегии в ближайшие недели".

В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам и прыжкам на лыжах с трамплина. Также в Викерсунде состоится чемпионат мира по полетам на лыжах.

"Автономность спортивных и специальных федераций - важный принцип. В то же время я полностью поддерживаю решение, которое сегодня приняла Норвежская ассоциация лыжных видов спорта", - сказала министр культуры и гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен.

Ранее FIS запретила проведение соревнований на территории России в сезоне-2021/22. Был отменен финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Также были отменены этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля), лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля), по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и в Чайковском (25-27 марта).