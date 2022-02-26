Привалова считает, что российские легкоатлеты будут допущены на чемпионат мира в Белград

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, имеющие нейтральный статус, не должны столкнуться с проблемами в допуске до участия в мартовском чемпионате мира в помещении. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Чемпионат мира в помещении пройдет с 18 по 20 марта в Белграде. На этом турнире могут выступить не более 20 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.

"Спорт вне политики, поэтому я думаю, что наши спортсмены будут допущены до участия в зимнем чемпионате мира при условии четкой работы федерации и тренерского штаба сборной команды, - заметила Привалова. - Я уверена, что в международной федерации придерживаются принципа, что спорт вне политики. Слышала, что в других видах спорта россияне сейчас не будут выступать под флагом своей страны. Но наши легкоатлеты на таких условиях приезжают на международные старты уже не один год".

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

В ноябре конгресс World Athletics получил рекомендацию совета организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению статуса федерации. Глава международной федерации Себастьян Коу заявил в декабре в интервью агентству DPA, что ВФЛА движется в правильном направлении и ее временное отстранение может быть снято в 2022 году.