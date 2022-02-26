"Сочи" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" дома со счетом 2:0 победил "Арсенал" из Тулы в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев забили Викторьен Ангбан (50-я минута) и Артур Юсупов (77).

В составе "Арсенала" в этом матче дебютировал сербский нападающий Джордже Деспотович. Ранее игрок покинул казанский "Рубин", его контракт с тульским клубом рассчитан на три года.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. "Арсенал" располагается на 13-й позиции, на счету команды из Тулы 19 очков. В следующем туре сочинцы 7 марта сыграют в гостях против "Ростова", а "Арсенал" 6 марта на выезде встретится с "Крыльями Советов".