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Футбол в России

"Сочи" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Матч завершился со счетом 2:0
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" дома со счетом 2:0 победил "Арсенал" из Тулы в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев забили Викторьен Ангбан (50-я минута) и Артур Юсупов (77).

В составе "Арсенала" в этом матче дебютировал сербский нападающий Джордже Деспотович. Ранее игрок покинул казанский "Рубин", его контракт с тульским клубом рассчитан на три года.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. "Арсенал" располагается на 13-й позиции, на счету команды из Тулы 19 очков. В следующем туре сочинцы 7 марта сыграют в гостях против "Ростова", а "Арсенал" 6 марта на выезде встретится с "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо19123436-2039
2Зенит18115244-2038
3Сочи19111732-2134
4ЦСКА1893621-1630
5Краснодар1885529-1829
6Локомотив1877424-1928
7Ахмат1890924-2427
8Крылья Советов1883722-1827
9Спартак1865720-2623
10Нижний Новгород1964919-3022
11Рубин1864823-2722
12Урал1947812-1919
13Арсенал19541021-3719
14Ростов1846830-3518
15Уфа1837817-2616
16Химки1928916-3414

 

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