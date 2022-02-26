Гендиректор "Нижнего Новгорода" считает, что команда хорошо готова к возобновлению РПЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" после зимней паузы находится в хорошей форме, а главный тренер команды Александр Кержаков, вероятнее всего, вернется на тренерский мостик в матче следующего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

"Нижний Новгород" дома со счетом 1:0 победил "Урал" из Екатеринбурга в матче 19-го тура чемпионата России. "Урал" доигрывал матч вдевятером. Кержаков пропустил игру из-за болезни.

"Игру оцениваю хорошо, победа есть победа, - сказал Измайлов. - Жаль, что не получилось забить еще больше голов, но в общем и целом довольны победой. Команда показала, что находится в хорошей форме - в первом тайме была ровная игра, потом удаления сделали свое дело и у нас было больше моментов. Не буду говорить, насколько справедливы удаления, потому что судейство я не комментирую, игру смотрел, досконально еще не разбирался".

"Сможет ли главный тренер команды вернуться на тренерскую скамейку к следующему туру - зависит от его самочувствия. Думаю, это вероятно", - резюмировал генеральный директор "Нижнего Новгорода".

"Нижний Новгород" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре подопечные Кержакова 5 марта сыграют в гостях против московского ЦСКА.