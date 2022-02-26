Шварц: футболисты "Динамо" проявили сплоченность в матче с "Химками"

ХИМКИ /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" проявили сплоченность в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

В субботу "Динамо" на выезде обыграло "Химки" со счетом 3:0.

"В первую очередь я считаю, что исключительно концентрироваться на игре не так просто, - сказал Шварц. - Непросто говорить о футболе, но то, как проявила сегодня команда на поле, было великолепно, команда была единым целым, в такие дни мы даже не говорим о той работе, которую она должна была сделать, о профессиональном отношении".

"Я горд тем, как команда вышла на поле, как провела матч, как показала единство, характер духа и сплоченность, люблю каждого из них, люблю сотрудников, которые окружают команду, которые проделали и проделывают такой непростой путь в течение долгого времени", - добавил главный тренер "Динамо".

В субботу в пресс-службе "Динамо" сообщили журналистам, что тренер "Динамо" Андрей Воронин и защитник бело-голубых Иван Ордец пропустят игру с "Химками". "Достаточно сложно загадывать, что произойдет дальше. Я абсолютно понимаю как Андрея Воронина, так и Ивана Ордеца, им не удается быть вместе с командой, но я понимаю их. Их позиция мне абсолютно ясна", - отметил Шварц.

"Динамо" после победы над "Химками" переместилось на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 19 матчах.