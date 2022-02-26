Потасовка между болельщиками "Спартака" произошла во время матча с ЦСКА

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Потасовка между болельщиками московского футбольного клуба "Спартак" произошла во время матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Драка произошла на центральном секторе во втором тайме встречи. На данный момент ЦСКА ведет со счетом 1:0, мяч на 49-й минуте забил полузащитник Юсуф Языджи.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. ЦСКА располагается на четвертой позиции с 30 очками.