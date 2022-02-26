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Международная федерация волейбола перенесла матчи Лиги наций из России

У мужчин соревнования должны были пройти в Кемерове с 5 по 10 июля, у женщин - в Уфе с 28 июня по 3 июля
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла матчи мужской и женской Лиги наций 2022 года из России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Пять туров мужского турнира должны были пройти в Кемерове с 5 по 10 июля. Четыре тура женских соревнований должна была принять Уфа с 28 июня по 3 июля.

"FIVB сегодня проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола о том, что два тура предстоящей Лиги наций, которые должны были пройти в России в июне и июле, перенесены", - говорится в заявлении.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Российские волейболисты выигрывали турнир дважды, волейболистки - ни разу. Действующим победителем Лиги наций у мужчин является сборная Бразилии, у женщин - команда США.

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