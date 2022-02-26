Футболист "Спартака" Джикия получил повреждение голеностопа в матче с ЦСКА

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия был заменен в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА из-за повреждения голеностопа. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Джикия был заменен на 84-й минуте матча.

"Доволен игрой [Кристофера] Мартинса, небольшая проблема с голеностопом, как и у Джикии, поэтому я его заменил, - сказал Ваноли. - Нам не хватало реализации, в том числе и на сборах. Мы на правильном пути, все расстроены, но все должны двигаться вперед".

В ходе матча повреждение получил центральный защитник "Спартака" Самуэль Жиго.

"Он в единоборстве получил травму, попросил замену, - отметил специалист. - Что касается отсутствия [защитника] Никиты Чернова, то он тренировался всего два дня, и ему нужно адаптироваться к нашей системе, в рамках которой мы играем в три защитника. У [Ильи] Кутепова была травма, но он знает тот футбол, который мы хотим".

"Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах.