"Вашингтон" проиграл "Филадельфии" в матче НХЛ. Кузнецов сделал результативную передачу

В составе победителей шайбы забросили Клод Жиру (1-я минута) и Кэм Аткинсон (19). У "Вашингтона" отличился Ти Джей Оши (47), одним из ассистентов выступил россиянин Евгений Кузнецов.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место по количеству матчей в НХЛ среди россиян, матч против "Филадельфии" стал для него 1249-м в лиге. Он обошел по этому показателю Сергея Федорова, который провел 1 248 матчей в НХЛ, рекорд принадлежит Алексею Ковалеву, в активе которого 1 316 игр. На счету 36-летнего хоккеиста 32 заброшенные шайбы и 31 голевая передача в 52 матчах текущего сезона. Овечкин забросил 762 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, хоккеиста опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В активе Кузнецова стало 50 очков (15 голов + 35 передач) за 51 игру, его одноклубник защитник Дмитрий Орлов, а также защитник "Филадельфии" Иван Проворов результативными действиями не отметились. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов сделал 20 сейвов.

"Филадельфия" занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 42 очка в 52 матчах, "Вашингтон" идет четвертым (65 очков, 54 игры). Следующую игру "Филадельфия" проведет 2 марта дома против "Эдмонтона". "Вашингтон" днем ранее сыграет домашний матч с "Торонто".