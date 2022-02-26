Карлсен одержал победу над Непомнящим в финале шахматного турнира серии "Тур чемпионов"

ТАСС, 26 февраля. Норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего во втором матче финала шахматного онлайн-турнира серии "Тур чемпионов".

Матч завершился досрочной победой норвежца после трех партий в рапид со счетом 2,5:0,5. Первая встреча, которая прошла в пятницу, завершилась вничью со счетом 2:2. По итогам двух матчей победителем турнира стал Карлсен.

Карлсен и Непомнящий играли в матче за звание чемпиона мира в 2021 году. Норвежец защитил титул, победив со счетом 7,5:3,5.

Карлсену 31 год, он удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану. Шахматист лидирует в мировом рейтинге.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира.

"Тур чемпионов" состоит из девяти шахматных онлайн-турниров, которые пройдут с февраля по ноябрь 2022 года. В турнире принимают участие сильнейшие шахматисты мира. Призовой фонд первого этапа серии составлял $150 000. Второй этап состоится 19-26 марта.