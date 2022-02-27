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Футбол в России

"Ференцварош" сыграл вничью с "Дьирмотом" в матче чемпионата Венгрии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 27 февраля. Футбольный клуб "Ференцварош" сыграл вничью с "Дьирмотом" со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Венгрии. Встреча проходила в Будапеште.

Счет открыли гости, на 25-й минуте встречи отличился белорусский футболист Владислав Климович. Хозяева ответили забитым мячом нигерийца Форчуна Бэсси (45).

"Ференцварош" занимает первое место в чемпионате Венгрии, после 22 туров команда набрала 43 очка. Второе место занимает "Академия Пушкаша" (41 очко), третье - "Кишварда" (41). "Дьирмот" идет десятым с 24 очками в 22 играх.

Следующую игру "Ференцварош" проведет 1 марта в 1/4 финала Кубка Венгрии в гостях против "Гонведа", 6 марта в домашнем матче чемпионата страны команда сыграет против "Кишварды".

"Ференцварош" с 20 декабря 2021 года возглавляет Станислав Черчесов, который ранее тренировал, в частности, сборную России, московские "Спартак", "Динамо" и польскую "Легию".

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