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НХЛ

Шайба Малкина принесла "Питтсбургу" победу в матче НХЛ с "Рейнджерс"

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 27 февраля. "Питтсбург" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу на 46-й минуте забросил российский форвард Евгений Малкин. В активе нападающего 19 очков (восемь шайб + 11 передач) в 18 матчах сезона.

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин не отметился результативными действиями, голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 25 бросков.

"Питтсбург" набрал 72 очка в 54 играх и потеснил "Рейнджерс" (71 очков в 52 встречах) со второй строчки турнирной таблицы Столичного дивизиона.

В следующем матче "Питтсбург" 28 февраля в гостях сыграет с "Коламбусом", "Рейнджерс" в этот же день примут "Ванкувер".

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