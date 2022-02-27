Британец Тэйлор защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

ТАСС, 27 февраля. Британец Джош Тэйлор защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов, сохранив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Глазго, он выиграл у соотечественника Джека Кэттеролла раздельным решением судей.

Двое судей отдали победу Тэйлору - 114:111, 113:112, один - Кэттероллу - 113:112. В восьмом раунде Тэйлор впервые в карьере оказался в нокдауне. Боксеры по разу были наказаны снятием одного очка за нарушение правил.

Тэйлор в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), в третий - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и впервые - Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). Он завоевал звание абсолютного чемпиона мира в прошлом поединке, победив в мае 2021 года американца Хосе Карлоса Рамиреса решением судей.

31-летний Тэйлор по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В октябре 2019 года британец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), победив в финале американца Реджиса Прогрейса решением судей.

28-летний Кэттеролл впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 26 победах (13 нокаутом).

Помимо Тэйлора, званием абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе в настоящее время владеют австралиец Джордж Камбосос - младший (весовая категория до 61,23 кг) и мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг). Предыдущим абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг был Константин Цзю (2001-2003).