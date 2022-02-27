Этап Кубка мира по фехтованию в Сириусе остался незавершенным

ТАСС, 27 февраля. Финальную часть этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин на федеральной территории "Сириус" было решено не проводить. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Фехтовальщицы некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира. В связи с этим не у всех спортсменок были соперницы. В четверку сильнейших вошли россиянки Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова и Айзанат Муртазаева, а также Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга.

На этом борьба за победу на турнире завершилась. Финальную стадию соревнований было решено не проводить.