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Летние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по фехтованию в Сириусе остался незавершенным

Шпажистки некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира

ТАСС, 27 февраля. Финальную часть этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин на федеральной территории "Сириус" было решено не проводить. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Фехтовальщицы некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира. В связи с этим не у всех спортсменок были соперницы. В четверку сильнейших вошли россиянки Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова и Айзанат Муртазаева, а также Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга.

На этом борьба за победу на турнире завершилась. Финальную стадию соревнований было решено не проводить.

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Летние олимпийские виды спорта
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