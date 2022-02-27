{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Россиянин Махачев победил Грина на турнире UFC Fight Night 202

Поединок завершился победой российского бойца техническим нокаутом в первом раунде
Ислам Махачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 202 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Махачев одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Поединок прошел в промежуточной весовой категории (72,57 кг).

Ранее на турнире россиянин Арман Царукян техническим нокаутом во втором раунде победил испанца Йоэля Альвареса.

Махачеву 30 лет, на его счету 22 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу. В активе 35-летнего Грина 29 побед и 13 поражений.

Теги
ММА
ММА
Махачев заявил, что знает, как победить чемпиона UFC
В ночь на воскресенье российский боец победил американца Бобби Грина
Читать полностью