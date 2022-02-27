Россиянин Махачев победил Грина на турнире UFC Fight Night 202

ТАСС, 27 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 202 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Махачев одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Поединок прошел в промежуточной весовой категории (72,57 кг).

Ранее на турнире россиянин Арман Царукян техническим нокаутом во втором раунде победил испанца Йоэля Альвареса.

Махачеву 30 лет, на его счету 22 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу. В активе 35-летнего Грина 29 побед и 13 поражений.