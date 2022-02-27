"Торонто" со счетом 10:7 обыграл "Детройт" в матче НХЛ. У Михеева победная шайба

ТАСС, 27 февраля. "Детройт" проиграл "Торонто" со счетом 7:10 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Торонто" шайбы забросили Вильям Ньюландер (4-я минута), Майкл Бантинг (7), Давид Кампф (12), Митчелл Марнер (21, 25, 30, 56), Остон Мэттьюс (39), Илья Михеев (48) и Ондржей Каше (51). У проигравших отличились Лукас Рэймонд (11, 48), Сэм Ганье (34), Филип Гронек (41), Картер Роуни (43), Джо Велено (45), Майкл Расмуссен (46).

Михеев также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 13 очков (девять шайб + четыре передачи). Защитник гостей Илья Любушкин набрал первое очко за новый клуб, отдав результативную передачу, которая стала для него десятой в сезоне.

"Торонто" набрал 72 очка в 52 играх и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, "Детройт" идет пятым с 52 очками в 53 встречах.

В следующем матче "Торонто" 1 марта в гостях сыграет с "Вашингтоном", "Детройт" днем позднее примет "Каролину".