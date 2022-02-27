Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ на открытом воздухе

В составе "Тампы" шайбы забросили Брэйден Пойнт (21), Никита Кучеров (27) и Стивен Стэмкос (52), у "Нэшвилла" отличились Таннер Дженнот (19) и Филип Форсберг (53).

ТАСС, 27 февраля. "Нэшвилл" проиграл "Тампе" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на открытом воздухе на "Ниссан-стэдиум" — домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Теннесси Тайтенс" - в присутствии 68 619 зрителей.

Кучеров также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 24 очка (девять шайб + 15 передач). Защитник гостей Михаил Сергачев и форвард хозяев Яков Тренин результативными действиями не отметились. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков.

"Тампа" набрала 74 очка в 51 игре и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, "Нэшвилл" идет четвертым в Центральном дивизионе с 64 очками в 53 встречах.

В следующем матче "Тампа" 2 марта примет "Оттаву", "Нэшвилл" днем позднее в гостях встретится с "Сиэтлом".