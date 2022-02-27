Калинская не смогла доиграть полуфинальную встречу на теннисном турнире в Гвадалахаре

ТАСС, 27 февраля. Россиянка Анна Калинская не доиграла полуфинальную встречу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

Калинская встречалась с американкой Слоан Стивенс. Первый сет остался за россиянкой - 6:3, второй выиграла американка - 7:5. На третью партию Калинская не вышла, сославшись на травму.

Калинской 23 года, она занимает 100-е место в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше второго круга. Стивенс 28 лет, в мировом рейтинге она занимает 57-ю позицию, американка является победительницей шести турнира WTA. в 2017 году она выиграла Открытый чемпионат США.

Турнир в Гвадалахаре относится к категории WTA 250, проходит на покрытии "хард" и завершится 27 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $239 тыс. Действующей победительницей является испанка Сара Соррибес Тормо.