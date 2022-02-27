Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир в Акапулько

ТАСС, 27 февраля. Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над британцем Кэмероном Норри в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 35-летнего испанца. В полуфинале Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева, который в понедельник возглавит рейтинг ATP.

Надаль в мировом рейтинге занимает пятое место. Испанец завоевал свой 91-й титул ATP. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (21), на его счету две победы на Открытом чемпионате Австралии, 13 - на Открытом чемпионате Франции, две - на Уимблдоне, четыре - на Открытом чемпионате США. Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008 года в одиночном разряде, 2016-го - в парном), пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Норри 26 лет, он занимает 12-е место в рейтинге ATP. На счету британца три выигранных турнира под эгидой организации. Он в четвертый раз сыграл против Надаля, во всех встречах победа оставалась за испанцем.

Турнир в Акапулько относится к категории ATP 500 и проходит на кортах с покрытием "хард". Победителем прошлого турнира стал представитель Германии Александр Зверев, которого сняли с текущего турнира за агрессию в адрес судьи. Общий призовой фонд турнира составляет больше $1,6 млн.