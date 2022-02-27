Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения от "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 27 февраля. "Калгари" дома со счетом 7:3 обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (11-я, 60-я минуты), Мэттью Ткачук (12, 59), Эрик Гудбрансон (18), Эндрю Манджапане (37) и Блейк Коулман (40). У "Миннесоты" отличились Фредерик Годро (2), Ник Бьюгстад (54) и российский нападающий Кирилл Капризов (55).

Капризов забросил свою 24-ю шайбу в 49-м матче текущего сезона НХЛ, также на его счету 39 результативных передач. Российский защитник "Калгари" Никита Задоров в эпизоде с голом Гудбрансона отметился голевой передачей, которая стала для него 11-й в нынешнем сезоне. Также в 44 играх россиянин забросил три шайбы. Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

"Калгари" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, после 51 матча команда набрала 68 очков. "Миннесота" идет на третьем месте в Центральном дивизионе, у команды 65 очков после 50 игр. Следующий матч команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет на площадке "Миннесоты" 2 марта.