Гретцки: сборная России по хоккею не должна играть на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 27 февраля. Высокопоставленные чиновники в Международной федерации хоккея (IIHF) должны принять ответственное решение и отстранить сборную России от участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет летом в Канаде. Такое мнение высказал лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки, чей комментарий приводит телеканал TSN.

"Я думаю, что мировое хоккейное сообщество не должно допустить сборную России к участию в молодежном чемпионате мира. Мы должны взять на себя такую ответственность", - сказал Гретцки.

Ранее из-за сложившейся ситуации на Украине исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России на всех международных соревнованиях, также сообщалось, что на соревнованиях под эгидой организаций не будет звучать гимн России. Впоследствии стало известно, что россияне отказались выступать на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону. Также осуществляется перенос мероприятий, проведение которых было запланировано в России, например, финальный матч Лиги Чемпионов сезона-2021/22, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, был перенесен в Париж.

Молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), отмененный в декабре 2021 года из-за коронавируса, пройдет в Канаде в середине августа. Первоначально турнир стартовал 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, однако после положительных результатов тестов на коронавирус в сборных США, Канады и России и присуждения им технических поражений IIHF объявила об отмене соревнований.