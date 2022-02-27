Футбольный клуб "Лидс" расторг контракт с главным тренером Бьелсой

ТАСС, 27 февраля. Английский футбольный клуб "Лидс" объявил об уходе аргентинца Марсело Бьелсы с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Это самое сложное решение, которое мне приходилось принимать за время моего пребывания в "Лидсе", - заявил владелец клуба Андреа Радридзани. - С Марсело мы провели три прекрасных сезона, вернулись в Английскую премьер-лигу, это навсегда останется в памяти болельщиков. Однако я должен действовать в интересах клуба и считаю, что сейчас команде необходимы перемены".

Бьелса возглавлял "Лидс" с 2018 года. Под его руководством в 2020 году команда стала победителем Чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона) и вышла в Английскую премьер-лигу.

"Лидс" в текущем сезоне чемпионата Англии занимает 16-е место, после 26 игр команда набрала 23 очка, одержав пять побед.

Бьелсе 66 лет, ранее он возглавлял аргентинские команды "Ньюэллс Олд Бойз", "Велес Сарсфилд" и национальную сборную Аргентины, испанские "Эспаньол" и "Атлетик", французские "Марсель" и "Лилль", итальянский "Лацио", а также сборную Чили. Под его руководством "Атлетик" стал финалистом Кубка Испании и Лиги Европы в 2012 году, сборная Аргентины стала олимпийским чемпионом 2004 года.