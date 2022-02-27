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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжница Непряева стала второй в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира

Победила норвежка Тереза Йохауг, третьей стала Криста Пярмякоски из Финляндии
Наталья Непряева EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 27 февраля. Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Финляндии.

Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию за 24 минуты 28,4 секунды. Россиянка отстала на 1,2 секунды. Тройку замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+16,5).

Представительница России Татьяна Сорина заняла 13-е место (+1.17,6), Екатерина Смирнова стала 23-й (+1.48,8), Мария Истомина - 25-й (+1.52,9), Анастасия Рыгалина - 41-й (+2.33,0), Христина Мацокина - 44-й (+2.42,7), Ольга Кучерук - 48-й (+3.06,7).

Непряева возглавляет общий зачет Кубка мира, в активе спортсменки 973 очка. Второе место занимает американка Джессика Диггинс (695), третье - Эбба Андерссон из Швеции (688).

Непряевой 26 лет, она стала олимпийской чемпионкой в эстафете в 2022 году и бронзовым призером Игр в этой же дисциплине в 2018-м. На Играх в Пекине россиянка также завоевала серебряную медаль в скиатлоне и бронзовую - в командном спринте. Лыжница является победительницей общего зачета "Тур де Ски" 2022 года.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье гонкой с раздельным стартом классическим стилем на 15 км у мужчин.

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