Сборная Белоруссии отказалась от участия в последних этапах Кубка мира по биатлону

ТАСС, 27 февраля. Сборная Белоруссии по биатлону не будет принимать участия в последних этапах Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

О причинах решения будет сообщено позже.

В пятницу от участия в заключительных этапах Кубка мира по биатлону отказалась сборная Украины в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. В субботу стало известно, что сборная России также не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в нынешнем сезоне

Восьмой этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 марта в финском Контиолахти, девятый этап - с 10 по 13 марта в эстонском Отепя, десятый - с 17 по 20 марта в норвежском Холменколлене.

Два заключительных в этом сезоне этапа Кубка IBU пройдут в Швейцарии (3-6 марта) и Италии (10-13 марта).