Мамедов прокомментировал отказ украинских фехтовальщиков от поединка с россиянами

ТАСС, 27 февраля. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что сборная Украины из-за ситуации, сложившейся в их стране, отказалась выходить на поединок против команды России в 1/8 финала командных соревнований на этапе Кубка мира в Каире. Комментарий Мамедова приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Представители сборной Украины вышли и сказали, что не будут с нами соревноваться из-за ситуации на Украине. Наша сборная нормально отреагировала, вышли на линию, высказались, развернулись и ушли. Знали бы про это заранее - приехали бы в зал на два часа позже", - заявил Мамедов.

После отказа от выступлений на соревнованиях украинским рапиристам было засчитано техническое поражение.

В 1/4 финала командного турнира сборная России встретится с победителем поединка между командами Польши и Японии. Российскую сборную представляют Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников, Искандер Ахметов.