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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко назвал хорошим результат лыжницы Непряевой в гонке на этапе Кубка мира в Лахти

Россиянка в воскресенье в гонке с раздельным стартом заняла второе место

ТАСС, 27 февраля. Российская лыжница Наталья Непряева хорошо провела гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти. Такое мнение высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Хороший результат, мы знаем, что Наталья - специалист классического хода, она хорошо провела гонку. Великолепно подготовленные лыжи и в подъемах, и на спусках, ей не хватило лишь 100-150 метров спуска, чтобы отыграть тот гандикап, который был у Йохауг. Что касается Большого хрустального глобуса, давайте идти в ногу со временем, в настоящий момент отрыв растет, это нас радует. Состояние Натальи тоже хорошее", - сказал Бородавко.

Непряева заняла второе место в гонке. Отставание от норвежки Терезы Йохауг составило 1,2 секунды.

Непряева лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 973 очка. Второе место занимает американка Джессика Диггинс (695), третье - шведка Эбба Андерсон (688).

Теги
Зимние олимпийские виды спортаНепряева, Наталья Михайловна
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