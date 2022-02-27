Фигуристка Акатьева выиграла финал Кубка России среди юниорок

ТАСС, 27 февраля. Софья Акатьева заняла первое место в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниорок. Турнир проходит в Саранске.

14-летняя фигуристка по сумме короткой и произвольной программ набрала 222,22 балла (64,55 + 157,67). Второе место заняла Аделия Петросян (211,44; 71,61 + 139,83), третьей стала Алиса Двоеглазова (196,99; 66,93 + 130,06). Фигуристки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

В прошлом сезоне Акатьева дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниорок, а также выиграла первенство России среди юниорок и финал юниорского Кубка России. В нынешнем сезоне фигуристка выиграла этапы юниорского Гран-при в России и Польше, а также первенство России.

Кубок России завершится 27 февраля.