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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Червоткин стал четвертым в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира

Победил финн Ийво Нисканен, второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третье - Вильям Порома из Швеции
Алексей Червоткин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Червоткин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Российский лыжник Алексей Червоткин занял четвертое место в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Финляндии.

Победителем стал финн Ийво Нисканен, он преодолел дистанцию за 33 минуты 6,5 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (отставание 17,6 секунды), третье - швед Вильям Порома (+18,0). Червоткин отстал от победителя на 22 секунды, Александр Большунов, ставший пятым, - на 24,4 секунды.

Представитель России Илья Семиков стал седьмым (+46,1), Иван Якимушкин - 12-м (+1.03,0), Денис Спицов - 24-м (+1.48,5), Александр Терентьев - 25-м (+1.49,9).

В общем зачете лидирует Клебо (1 375 очков). Второе место занимает Большунов (878), на третью строчку поднялся Нисканен (585).

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 3 марта в норвежском Драммене.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаЧервоткин, Алексей Александрович
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