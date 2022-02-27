Баскетболисты ЦСКА Лундберг и Шенгелия покинули расположение команды

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Датский защитник Иффе Лундберг и грузинский форвард Торнике Шенгелия покинули расположение московского баскетбольного клуба ЦСКА и вернулись на родину. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Данное решение баскетболистов связано с ситуацией между Россией и Украиной. Также расположение команды в ближайшее время покинут Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн.

Отмечается, что действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с понимаем относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется.

Шенгелии 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2020 года, за это время он стал чемпионом Единой лиги ВТБ и обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Лундбергу 27 лет, он выступает за армейцев с февраля 2021 года, по итогам сезона-2020/21 был признан лучшим дебютантом Единой лиги ВТБ.