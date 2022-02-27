Российские лыжники стали третьими в смешанной эстафете на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 27 февраля. Российские лыжники Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов и Вероника Степанова заняли третье место в смешанной эстафете 4х5 км на молодежном чемпионате мира в норвежской Люгне.

Победу одержала команда Норвегии с результатом 49 минут 20,5 секунды. Второе место заняли французы (отставание 7,5 секунды). Отставание россиян составило 12,2 секунды.

Смешанная эстафета была последним видом программы на чемпионате мира, на котором соревновались спортсмены в двух возрастных категориях - до 20 и до 23 лет.

Российские лыжники завоевали четыре золотые, три серебряные, три бронзовые медали в категории до 20 лет, а также одну серебряную и три бронзовые в категории до 23 лет.