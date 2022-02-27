Российские лыжники заняли первое место в медальном зачете на чемпионате мира среди юниоров

ТАСС, 27 февраля. Сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в медальном зачете на чемпионате мира среди юниоров в возрастной категории до 20 лет в норвежской Люгне.

Российские юниоры завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды в данной возрастной категории. Второе место заняли норвежцы (три золотые, одна серебряная, три бронзовые), третье - немецкие лыжники (1-0-1).

В составе российской команды чемпионами мира стали Александр Ившин (масс-старт, 30 км), Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом, 10 км), Дарья Непряева (гонка с раздельным стартом, 5 км), а также мужская сборная России в составе Ившина, Коростелева, Никиты Родионова и Никиты Денисова в эстафете 4х5 км.

Серебряные медали завоевали Коростелев (масс-старт, 30 км), Елизавета Бекишева (гонка с раздельным стартом, 5 км) и женская сборная в составе Непряевой, Евгении Крупицкой, Анны Кожиновой и Бекишевой в эстафете 4х3,3 км. Бронзовыми призерами стали Денисов (масс-старт, 30 км), Ившин (гонка с раздельным стартом, 10 км), Бекишева (спринт, 1,2 км).

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Люгне проводился в двух возрастных категориях - до 20 и до 23 лет. Российские лыжники в возрасте до 23 лет завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.