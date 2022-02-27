Леонов: Татарстан не понесет финансовых потерь из-за отмены "Большого шлема" по дзюдо

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан не понесет финансовых потерь из-за отмены международного турнира серии "Большой шлем" по дзюдо, который должен был пройти в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Международная федерация дзюдо в субботу объявила о решении отменить международный турнир серии "Большой шлем". Он должен был состояться с 20 по 22 мая в Казани.

"У нас не были запланированы инфраструктурные расходы, так как в Казани есть все необходимые объекты для проведения турнира. Операционные расходы мы осуществляем уже непосредственно во время проведения соревнований, которые сейчас отменены", - сообщил министр.

Леонов отметил, что подготовка к турниру велась в плановом режиме.

Казань получила право на проведение турнира серии "Большой шлем" до 2024 года после отказа Франции. Соревнования из серии "Большой шлем" занимают четвертое место по статусу после Олимпийских игр, чемпионатов мира и турниров "Мастерс" и первое среди состязаний, проходящих чаще одного раза в год.